4月も終わりですが、この春、環境の変化があった皆さん、新しい生活には慣れてきましたか？カツオ漁の盛んな枕崎市ではこのほど、新任の先生たちを歓迎しようとカツオの頭を使った「ビンタ料理」が振る舞われました。拍手で迎えられたのは、枕崎市の立神小学校と立神中学校にこの春、赴任した先生たちです。頭には昔、新米のカツオ漁師が被っていたという、カツオの背中の皮で作られた「背皮かぶい」を被っています。そんな