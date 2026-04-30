今季も安定した活躍を見せている岩井姉妹。二人のセッティングのポイントをクラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【写真】岩井姉妹の飛び系の5番、6番アイアンこんなにロフトが立っているのにボールが上がるの!?◇◇◇岩井姉妹のセッティングは、番手構成も使用するクラブもほとんど同じ。中でも特徴的なのはUTを入れず、”飛び系”アイアンを入れていることだろう。「2人が使う『EZONE GT』のロフト角は5番で20度