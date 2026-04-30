岩井姉妹が使う”飛び系”アイアンは「もはや4番」!? ハードヒッターの2人がドライバーで”5S”を使う理由が意外だった【女子プロセッティング】
今季も安定した活躍を見せている岩井姉妹。二人のセッティングのポイントをクラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。
【写真】岩井姉妹の飛び系の5番、6番アイアン こんなにロフトが立っているのにボールが上がるの!?
◇ ◇ ◇岩井姉妹のセッティングは、番手構成も使用するクラブもほとんど同じ。中でも特徴的なのはUTを入れず、”飛び系”アイアンを入れていることだろう。「2人が使う『EZONE GT』のロフト角は5番で20度、6番で22度。もはや3番、4番アイアンを使っているようなものですね。やはりロフト角が立っているモデルは球を上げづらいのでカーボンシャフトの『レクシスカイザ i』を入れて、球を上げやすくしているのだと思います」千怜は5番アイアン〜PWも『レクシスカイザ i』を入れる一方で、明愛はスチールシャフトの『N.S.PRO 950GH neo』を入れている。その差はどこにあるのか？「明愛選手と千怜選手はスイングも弾道もまるで違います。スイングが違うと、もちろんシャフトにかかる負荷が変わります。千怜選手は、フェードヒッターで上から打ち込むようなタイプ。『レクシスカイザ i』はカーボンですがかなり硬めなシャフトで、スチールでは出せない独特の感じがあるのでしょう。一方で、明愛選手は包み込むようなスイングのドローヒッター。『neo』も硬いですが、少し先端が走りながらつかまるので、相性が良いのだと思います」ただ気になるのは、2人ともこれだけハードなセッティングなのに、ドライバーのシャフトは5Sであること。2人のスイングスピードを考えれば、6Sでも十分振れるだろうが、身長が関係していると吉川氏は指摘する。「身長170センチ以下の場合、どうしてもスイングがヨコ振りになってしまう。タテ振りよりもヨコ振りの方が遠心力の影響を受けやすいので、6Sにすると想像以上にコントロールできなくなると思います。一般男性よりパワーがあると思いますが、5Sにした方が飛距離だけでなく安定感も出るのでしょう」明愛は今季予選落ちのない安定した活躍を見せており、今週開催の「メキシコ・リビエラマヤオープン」は、千怜が米ツアー初優勝を飾った大会。2人の活躍にも注目だ。【岩井明愛のクラブセッティング】1W：ヨネックス EZONE GT タイプS（9度／レクシスカイザM 5S）3.5W：ヨネックス EZONE GT（14.5・18度／レクシスカイザM 6S）5I.6I：ヨネックス EZONE GT（21・23度／レクシスカイザi 8S）5I〜PW：ヨネックス EZONE CB511フォージド（N.S.PRO 950GH neo S）50.54.58度：ヨネックス EZONE W 501（N.S.PRO 950GH neo S）PT：テーラーメイド スパイダーX カッパーホワイト スモールスラントBALL：スリクソン Z-STAR XV【岩井千怜のクラブセッティング】1W：ヨネックス EZONE GT タイプS（9度／レクシスカイザL 5S 45.5インチ）3.5W：ヨネックス EZONE GT（14.5・18度／レクシスカイザL 5S）5.6I：ヨネックス EZONE GT（21・23度／レクシスカイザ i 8S）5I〜PW：ヨネックス EZONE CB511フォージド（レクシスカイザ i 8S）50.54.58度：ヨネックス EZONE W 501（N.S.PRO 950GH S）PT：オデッセイ WHITE HOT ブラックシリーズ #5 CSBALL：スリクソン Z-STAR XV■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇最新ドライバーがたくさん出すぎてどれを選べばいいか悩む！ そんな人は関連記事『 最新ドライバーは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！』で悩みを解決
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