安いエアコンが買えなくなる？来年4月に迫る、いわゆる「エアコン2027年問題」。手頃な価格のモデルが姿を消すとされるなか、駆け込み需要の動きが出始めています。 【写真を見る】安いエアコンが来春消える？買い替え依頼が3倍に急増家計を直撃する「2027年問題」とは 2027年問題とは？店頭に並ぶ「星」の変化 国は、家庭のエネルギー消費量のおよそ3割を占めるエアコンの省エネ基準について、来年4月から強化します。