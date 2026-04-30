＜中日クラウンズ初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。今年から米男子下部ツアーを主戦場にしている石川遼は、今季日本ツアー初出場。その初日は3バーディ・3ボギーの「70」で回り、イーブンパー・35位タイでホールアウトしている。【ライブフォト】人垣を割って放つ、石川遼の一打6アンダー・単独首位に平本世中。1打差2位タイに小平智と細