＜速報＞今季日本初出場の石川遼は「70」 暫定35位でホールアウト
＜中日クラウンズ 初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。今年から米男子下部ツアーを主戦場にしている石川遼は、今季日本ツアー初出場。その初日は3バーディ・3ボギーの「70」で回り、イーブンパー・35位タイでホールアウトしている。
【ライブフォト】人垣を割って放つ、石川遼の一打
6アンダー・単独首位に平本世中。1打差2位タイに小平智と細野勇策、2打差4位タイには稲森佑貴、阿久津未来也、坂本雄介が続いている。2週連続優勝を狙う米澤蓮はイーブンパー・35位タイで後半をプレー中。昨年覇者の浅地洋佑は午後0時20分にティオフを迎える。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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