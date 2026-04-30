石川遼はイーブンパーで滑り出した（撮影：福田文平）

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＜中日クラウンズ　初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。今年から米男子下部ツアーを主戦場にしている石川遼は、今季日本ツアー初出場。その初日は3バーディ・3ボギーの「70」で回り、イーブンパー・35位タイでホールアウトしている。

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6アンダー・単独首位に平本世中。1打差2位タイに小平智と細野勇策、2打差4位タイには稲森佑貴、阿久津未来也、坂本雄介が続いている。2週連続優勝を狙う米澤蓮はイーブンパー・35位タイで後半をプレー中。昨年覇者の浅地洋佑は午後0時20分にティオフを迎える。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
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