俳優・松坂桃李（３７）が、女優・岸井ゆきの（３４）が主演を務める映画「すべて真夜中の恋人たち」（岨手由貴子監督、今秋公開）に語りとして声のみで出演することが２９日、分かった。人気作家・川上未映子氏による初の恋愛小説が原作。主演の岸井と、浅野忠信（５２）、森田望智（２９）ら実力派キャストの共演作で、来月開幕の第７９回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門への正式出品も発表され、高い注目を集めている。