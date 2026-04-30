【モデルプレス＝2026/04/30】ダンス＆ボーカルグループBUDDiiSの森愁斗が初主演を務める映画「ウォーターガーディアンズ」が2026年夏に全国公開決定。この度、メインキャスト・特報映像・キャストコメントが解禁された。【写真】夏公開のイケメン勢揃い映画、メインキャスト解禁◆森愁斗初主演映画「ウォーターガーディアンズ」本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者達がひょんなことからライフセーバーになるという目標を得