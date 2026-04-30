BUDDiiSの森愁斗初主演映画「ウォーターガーディアンズ」公開決定 ネクストブレイクイケメン俳優＆アイドルが勢揃い
【モデルプレス＝2026/04/30】ダンス＆ボーカルグループBUDDiiSの森愁斗が初主演を務める映画「ウォーターガーディアンズ」が2026年夏に全国公開決定。この度、メインキャスト・特報映像・キャストコメントが解禁された。
【写真】夏公開のイケメン勢揃い映画、メインキャスト解禁
本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者達がひょんなことからライフセーバーになるという目標を得て、人生で初めて夢中になれる夢や友情、そして恋と出会った彼らの本気のひと夏を描いた青春ムービー。出演する今旬のイケメンキャストたちの多くは事務所の垣根を超えたアイドルグループからキャスティングされ、2026年夏、この映画でしか見られないイケメンたちが集合している。
日本中を爽快な感動で包み込んだ映画「ウォーターボーイズ」や、映画「ROOKIES -卒業-」、映画「チア男子!!」のように目標に向かって情熱的に打ち込むひたむきな若者たちを描いた、青春映画の新たな金字塔となる1本が誕生。さらに解禁となった特報では、冒頭の「夏！海！青春！」というセリフが象徴するように夏のワクワクときらめきが、イケメンキャスト達の生き生きとした表情と共に表現され、夏のポジティブなエネルギーに満ちたものになっている。チャラチャラと夏を楽しむだけの彼らが、ライフセーバーを目指すことになるという今後のストーリーを期待させる映像となっている。
隙あらば女性にアプローチするプレイボーイでチャラい系イケメン・服部海翔を演じるのは、本作が初主演作品となる森。所属するBUDDiiSではリードボーカル・ダンサーを務め、2026年2月11日にはメジャー1stアルバムとなる「THIS IS BUDDiiS」をリリースし、全国を巡るホールツアー「BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -」を開催中。俳優としても映画「かくかくしかじか」に出演、映画「口に関するアンケート」の公開も控えるなど、話題作に立て続けに出演しており、グループ活動でも俳優活動でも今最も旬な若手の1人だ。
海翔が憧れを抱くライフセーバーの女性講師・弓長璃子を演じるのは、確かな演技力で2026年だけでも映画「君が最後に遺した歌」、Netflixシリーズ「九条の大罪」などに出演し、ドラマ 「ぴーすおぶせーふ」が放送中など活躍の幅を広げている田辺桃子。
海翔に何かと突っかかり対抗意識を燃やすライバル系イケメン・上野颯真役を演じるのは椿泰我（IMP.）。アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を成功させ、グループとして初の地上波冠番組のレギュラー放送が4月より開始し、俳優としても映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」やグループ主演舞台「IMPACT」など幅広い活動を続けている。
海翔の一番の親友で気弱なオタク気質イケメン・秋山郎樹役を演じるのは小西詠斗。ドラマ＆舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」、舞台「祈りの幕が下りる時」ではそれぞれW主演を務め、ドラマや舞台を中心に多方面で活躍を続けている。
明るい筋肉関西弁イケメン・相良雄登役を演じるのは砂田将宏（BALLISTIKBOYZ）。グループとしては全国9都市を回るツアー 「BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”」の開催が決定し、4月29日にニューEP「BEAT」を発売。俳優としてもドラマ「君のスマホを見てみたら」の出演や4月放送のドラマ「AIに話しすぎた男」では地上波ドラマ初主演を務めるなど勢いに乗っている。
冷静沈着なクールイケメン・賀茂未来役を演じるのは小泉光咲（原因は自分にある。）。グループとして史上最大規模となる初のアリーナツアー「ARENA TOUR 2026 仮ノ現」が決定し、映画「アオショー！」や原因は自分にある。の7人が主演するドラマ「宇宙人の幸福（ハピネス）論」など、グループとしても俳優としても脚光を浴びている。
仲良し5人組の最年少で年下犬系イケメン・櫻井陽人役を演じるのは長野蒼大（VOKSY DAYS）。子役時代から多くのドラマや映画に出演し、2026年もドラマ「女の子が抱いちゃダメですか?」に出演。さらにスターダストプロモーションによる新プロジェクトの第1弾アーティストVOKSY DAYSとしてデビュー。さらなる活躍が期待されるホープだ。
服部海翔（森）は親友の秋山郎樹（小西）の父親が営む海の家を手伝いながら、相良雄登（砂⽥）、賀茂未来（小泉）、櫻井陽⼈（⻑野）ら仲間たちと夏の海を謳歌していた。そんな日々の中、彼らは思いがけないきっかけからライフセーバー育成機関“ウォーターガーディアンズクラブ”で、海翔に対抗意識を燃やす上野颯真（椿）と共に、講師・弓⻑璃子（⽥辺）のもと訓練を受けることになる。（modelpress編集部）
服部海翔を演じさせていただきました、森愁斗です。僕が演じた海翔は、プレイボーイでチャラい一面を持つ男の子なのですが、郎樹をはじめとした仲間たちと何気ないきっかけでライフセーバーに出会い、その魅力や素晴らしさに気付かされていきます。初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております。ウォーターガーディアンズで、この夏がよりアツく、そして最高の夏になれば嬉しいです！ぜひ劇場にてお待ちしております。
海水浴場でいつも見守ってくれているライフセーバーの皆さんが、どのような志と技術を磨いているのか間近で学ぶことができて嬉しかったですし、何よりめちゃくちゃかっこいい！性別・年齢バラバラでも常に最善を考えながら行動する姿勢に何度も心が震えました。海翔たちの誰1人として欠けることなく、「全員で」乗り越える姿をスクリーンでぜひ応援してください。
上野颯真を演じさせて頂きました。IMP.の椿泰我です。ライフセーバーは、「海やプールなどで水難事故等が起こった時に助けてくれる存在」という認識が皆さんの中にあると思います。僕ももちろん同じ考えでした。しかし、ウォーターガーディアンズという作品のお話を頂き、講習に参加してさまざまな事を学んでいく中で、自然という制御不能で未知の世界での対応力。命と向き合うことの難しさを知りました。ライフセーバーという言葉を知っていても、何を掲げ何をしているか説明できる人は少ない。と、監督に言われた時にハッとしたのを鮮明に覚えています。その世界が充分に伝わり、存分に魅力が詰まった作品となっていると思います！観ていただく皆さまの心を動かせるように全力で挑まさせて頂きました！劇場でお待ちしてます！
秋山郎樹役を演じさせていただきました、小西詠斗です。弱気でオタク気質で、とても愛くるしいキャラクターです。自由にお芝居をさせていただき、演じていてとにかく楽しかったです。こんなに海で泳いだのは学生ぶりでした！共演者の皆さんと熱い夏の海を必死に生きました。迫力のある海でのシーンはもちろん、熱い友情や恋も存分に楽しんでいただける作品になっていると思います。この映画と共に、皆さんの夏が最高なものになると嬉しいです。公開をぜひ楽しみにお待ちください！
夏と海が大好きな僕にはぴったりな内容の作品でした。僕が演じた雄登は明るい筋肉関西弁イケメンキャラなので、ほぼそのままの僕でした（笑）。イケメン以外の部分ですよ。。。青春をまた味わえることができた、色んな意味で熱い作品でした。公開をお楽しみに！
賀茂未来役の小泉光咲です。クールなインテリキャラという役所なので、他の共演者の方々とのギャップを楽しんでもらえるのではないかなと思います。ライフセーバーの資格をとるために頑張る姿を見て友情、そして青春を感じられる作品になってるのでぜひ劇場でお楽しみください！
櫻井陽人役の長野蒼大です。陽人はいつもイケてる先輩について行くような少し背伸びをしている可愛らしいキャラクターです。今までの人生ではあまり触れたことがなかった"ライフセービング"が題材となっていて、自分にとってもこの作品が新たな一歩となりました。何かを目指して熱中する大切さや友情、愛情を感じる事ができる作品となっています。是非劇場に足を運んでください！
【Not Sponsored 記事】
【写真】夏公開のイケメン勢揃い映画、メインキャスト解禁
◆森愁斗初主演映画「ウォーターガーディアンズ」
本作は、ただ日々を楽しく過ごしていた若者達がひょんなことからライフセーバーになるという目標を得て、人生で初めて夢中になれる夢や友情、そして恋と出会った彼らの本気のひと夏を描いた青春ムービー。出演する今旬のイケメンキャストたちの多くは事務所の垣根を超えたアイドルグループからキャスティングされ、2026年夏、この映画でしか見られないイケメンたちが集合している。
◆森愁斗・小西詠斗ら、若手イケメンキャストが勢揃い
隙あらば女性にアプローチするプレイボーイでチャラい系イケメン・服部海翔を演じるのは、本作が初主演作品となる森。所属するBUDDiiSではリードボーカル・ダンサーを務め、2026年2月11日にはメジャー1stアルバムとなる「THIS IS BUDDiiS」をリリースし、全国を巡るホールツアー「BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -」を開催中。俳優としても映画「かくかくしかじか」に出演、映画「口に関するアンケート」の公開も控えるなど、話題作に立て続けに出演しており、グループ活動でも俳優活動でも今最も旬な若手の1人だ。
海翔が憧れを抱くライフセーバーの女性講師・弓長璃子を演じるのは、確かな演技力で2026年だけでも映画「君が最後に遺した歌」、Netflixシリーズ「九条の大罪」などに出演し、ドラマ 「ぴーすおぶせーふ」が放送中など活躍の幅を広げている田辺桃子。
海翔に何かと突っかかり対抗意識を燃やすライバル系イケメン・上野颯真役を演じるのは椿泰我（IMP.）。アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を成功させ、グループとして初の地上波冠番組のレギュラー放送が4月より開始し、俳優としても映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」やグループ主演舞台「IMPACT」など幅広い活動を続けている。
海翔の一番の親友で気弱なオタク気質イケメン・秋山郎樹役を演じるのは小西詠斗。ドラマ＆舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」、舞台「祈りの幕が下りる時」ではそれぞれW主演を務め、ドラマや舞台を中心に多方面で活躍を続けている。
明るい筋肉関西弁イケメン・相良雄登役を演じるのは砂田将宏（BALLISTIKBOYZ）。グループとしては全国9都市を回るツアー 「BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”」の開催が決定し、4月29日にニューEP「BEAT」を発売。俳優としてもドラマ「君のスマホを見てみたら」の出演や4月放送のドラマ「AIに話しすぎた男」では地上波ドラマ初主演を務めるなど勢いに乗っている。
冷静沈着なクールイケメン・賀茂未来役を演じるのは小泉光咲（原因は自分にある。）。グループとして史上最大規模となる初のアリーナツアー「ARENA TOUR 2026 仮ノ現」が決定し、映画「アオショー！」や原因は自分にある。の7人が主演するドラマ「宇宙人の幸福（ハピネス）論」など、グループとしても俳優としても脚光を浴びている。
仲良し5人組の最年少で年下犬系イケメン・櫻井陽人役を演じるのは長野蒼大（VOKSY DAYS）。子役時代から多くのドラマや映画に出演し、2026年もドラマ「女の子が抱いちゃダメですか?」に出演。さらにスターダストプロモーションによる新プロジェクトの第1弾アーティストVOKSY DAYSとしてデビュー。さらなる活躍が期待されるホープだ。
◆あらすじ
服部海翔（森）は親友の秋山郎樹（小西）の父親が営む海の家を手伝いながら、相良雄登（砂⽥）、賀茂未来（小泉）、櫻井陽⼈（⻑野）ら仲間たちと夏の海を謳歌していた。そんな日々の中、彼らは思いがけないきっかけからライフセーバー育成機関“ウォーターガーディアンズクラブ”で、海翔に対抗意識を燃やす上野颯真（椿）と共に、講師・弓⻑璃子（⽥辺）のもと訓練を受けることになる。（modelpress編集部）
◆森愁斗（BUDDiiS／服部海翔役）コメント全文
服部海翔を演じさせていただきました、森愁斗です。僕が演じた海翔は、プレイボーイでチャラい一面を持つ男の子なのですが、郎樹をはじめとした仲間たちと何気ないきっかけでライフセーバーに出会い、その魅力や素晴らしさに気付かされていきます。初主演ということもあり大きなプレッシャーを感じておりましたが、海翔の人間味や仲間たちと共に成長していく過程、そしてライフセーバーという素晴らしい夢を追いかける若者たちの姿を、映像を通して表現できたのではないかと思っております。ウォーターガーディアンズで、この夏がよりアツく、そして最高の夏になれば嬉しいです！ぜひ劇場にてお待ちしております。
◆田辺桃子（弓長璃子役）コメント全文
海水浴場でいつも見守ってくれているライフセーバーの皆さんが、どのような志と技術を磨いているのか間近で学ぶことができて嬉しかったですし、何よりめちゃくちゃかっこいい！性別・年齢バラバラでも常に最善を考えながら行動する姿勢に何度も心が震えました。海翔たちの誰1人として欠けることなく、「全員で」乗り越える姿をスクリーンでぜひ応援してください。
◆椿泰我（IMP.／上野颯真役）コメント全文
上野颯真を演じさせて頂きました。IMP.の椿泰我です。ライフセーバーは、「海やプールなどで水難事故等が起こった時に助けてくれる存在」という認識が皆さんの中にあると思います。僕ももちろん同じ考えでした。しかし、ウォーターガーディアンズという作品のお話を頂き、講習に参加してさまざまな事を学んでいく中で、自然という制御不能で未知の世界での対応力。命と向き合うことの難しさを知りました。ライフセーバーという言葉を知っていても、何を掲げ何をしているか説明できる人は少ない。と、監督に言われた時にハッとしたのを鮮明に覚えています。その世界が充分に伝わり、存分に魅力が詰まった作品となっていると思います！観ていただく皆さまの心を動かせるように全力で挑まさせて頂きました！劇場でお待ちしてます！
◆小西詠斗（秋山郎樹役）コメント全文
秋山郎樹役を演じさせていただきました、小西詠斗です。弱気でオタク気質で、とても愛くるしいキャラクターです。自由にお芝居をさせていただき、演じていてとにかく楽しかったです。こんなに海で泳いだのは学生ぶりでした！共演者の皆さんと熱い夏の海を必死に生きました。迫力のある海でのシーンはもちろん、熱い友情や恋も存分に楽しんでいただける作品になっていると思います。この映画と共に、皆さんの夏が最高なものになると嬉しいです。公開をぜひ楽しみにお待ちください！
◆砂田将宏（BALLISTIK BOYZ／相良雄登役）コメント全文
夏と海が大好きな僕にはぴったりな内容の作品でした。僕が演じた雄登は明るい筋肉関西弁イケメンキャラなので、ほぼそのままの僕でした（笑）。イケメン以外の部分ですよ。。。青春をまた味わえることができた、色んな意味で熱い作品でした。公開をお楽しみに！
◆小泉光咲（原因は自分にある。／賀茂未来役）コメント全文
賀茂未来役の小泉光咲です。クールなインテリキャラという役所なので、他の共演者の方々とのギャップを楽しんでもらえるのではないかなと思います。ライフセーバーの資格をとるために頑張る姿を見て友情、そして青春を感じられる作品になってるのでぜひ劇場でお楽しみください！
◆長野蒼大（VOKSY DAYS／櫻井陽人役）コメント全文
櫻井陽人役の長野蒼大です。陽人はいつもイケてる先輩について行くような少し背伸びをしている可愛らしいキャラクターです。今までの人生ではあまり触れたことがなかった"ライフセービング"が題材となっていて、自分にとってもこの作品が新たな一歩となりました。何かを目指して熱中する大切さや友情、愛情を感じる事ができる作品となっています。是非劇場に足を運んでください！
【Not Sponsored 記事】