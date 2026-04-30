◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年4月29日東京D）“神の右手”が勝利を引き寄せた。巨人・平山が本塁へ頭から突っ込む。「キャンプ中に左手をおとりにして右手を出す練習をしていた。とっさの判断で出たのが良かった」。タイミングはアウトだったが、捕手のタッチを誘う「エサ」にした左手を引っ込めて、体を反転させながら右手で本塁を触った。2回に2点先制し、なお1死二、三塁の三塁走者だった。打席の竹丸が初球をセ