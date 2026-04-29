フリーアナウンサーの古舘伊知郎がABEMA的ニュースショーに出演した際に、『報道ステーション』を卒業して10年が経ち、当時から変わったことについて語る場面があった。【映像】「収入が激減し…」古舘伊知郎が告白「報道ステーションを卒業してから今年でちょうど10年。この10年で何か変わったことは？」と聞かれた古舘は「まず1つ変わったのは収入が激減したっていう（笑）あとはニュースキャスター時代よりはやや自由にもの