【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の秋野暢子が4月28日、自身のInstagramを更新。麻婆豆腐メインの夕食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「まぁまぁの辛さ」手作り麻婆豆腐公開◆秋野暢子、夕食公開秋野は、夕食のおかずの写真を複数枚投稿。「メインは麻婆豆腐 まぁまぁの辛さにしてます」という白い器に盛りつけられたひき肉たっぷりの麻婆豆腐のほか、「魚肉ソーセージをマヨネーズと片栗粉とあおさでカリッ焼き上げ ピーマ