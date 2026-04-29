有名女優、麻婆豆腐メインの豪華夕食公開「ピーマンの煮浸しも美味しそう」「全部凝ってる」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の秋野暢子が4月28日、自身のInstagramを更新。麻婆豆腐メインの夕食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「まぁまぁの辛さ」手作り麻婆豆腐公開
秋野は、夕食のおかずの写真を複数枚投稿。「メインは麻婆豆腐 まぁまぁの辛さにしてます」という白い器に盛りつけられたひき肉たっぷりの麻婆豆腐のほか、「魚肉ソーセージをマヨネーズと片栗粉とあおさでカリッ焼き上げ ピーマンの煮浸し 小松菜もちくわに塩昆布 醤油、みりん、酒につけておきました。ジャガイモとコンビーフのサラダ」と記して4品の副菜も公開した。
この投稿に、ファンからは「ピーマンの煮浸しも美味しそう」「全部凝ってる」「どれも美味しそう」「麻婆豆腐は辛いのが美味しい」「肉・魚と野菜のバランスが絶妙」「品数が多くて豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「まぁまぁの辛さ」手作り麻婆豆腐公開
◆秋野暢子、夕食公開
秋野は、夕食のおかずの写真を複数枚投稿。「メインは麻婆豆腐 まぁまぁの辛さにしてます」という白い器に盛りつけられたひき肉たっぷりの麻婆豆腐のほか、「魚肉ソーセージをマヨネーズと片栗粉とあおさでカリッ焼き上げ ピーマンの煮浸し 小松菜もちくわに塩昆布 醤油、みりん、酒につけておきました。ジャガイモとコンビーフのサラダ」と記して4品の副菜も公開した。
◆秋野暢子の夕食に反響
この投稿に、ファンからは「ピーマンの煮浸しも美味しそう」「全部凝ってる」「どれも美味しそう」「麻婆豆腐は辛いのが美味しい」「肉・魚と野菜のバランスが絶妙」「品数が多くて豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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