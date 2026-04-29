スペインの建築家アントニオ・ガウディが没してから100年を迎える今年、代表作サグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」が完成した。この歴史的節目にあわせて、大阪・「VS.（グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク）」で2026年4月17日から「NAKED meets ガウディ展」が開催される（6月15日まで）。3月に終了した東京展から、大人から子どもまで楽しめる参加型アートを通してガウディ建築に触れる本展の魅力を