〈「アンタ、肌汚いわ〜！」女性タレントへの“強めの言葉”を求められて…“可愛すぎるオネエ”としてバラエティでブレイクしたゆしんが明かす、キャラと本当の自分のギャップ〉から続くかつて、“可愛すぎるオネエタレント”としてテレビに引っ張りだこだった、ゆしん。華やかな笑顔と軽快なトークで人気を博した一方、その裏では想像を超える苦悩と葛藤を抱えていた。テレビの第一線から少し距離を置いた今、これまでの壮絶な