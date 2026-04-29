２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明した“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、東京都内のホテルで記者会見した。着席と同時に涙を流した木原の姿が注目を集めたが、日本スケート連盟は舞台裏の情報を公開した。「会見行ってきますの舞台裏」と記して公開されたショットでは、記者会見の席の裏で涙ぐむ木原