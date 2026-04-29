モデルでタレントのアンミカが２８日にＳＮＳを更新。夫婦でプロレスを観戦したことを明かした。インスタグラムで「【ミツカンフルーティスｐｒｅｓｅｎｔｓＡＬＬＳＴＡＲＧＲＡＮＤＱＵＥＥＮＤＯＭ２０２６】を観戦するため、夫とプロゴルファーの古賀エイミーちゃんと横浜アリーナへ」と書き始め、「この日はフワちゃんも安納サオリさんとスペシャルシングルマッチ３０分１本勝負が」とお昨年１２月にスター