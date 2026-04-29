モデルでタレントのアンミカが２８日にＳＮＳを更新。夫婦でプロレスを観戦したことを明かした。

インスタグラムで「【ミツカン フルーティス ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＡＬＬ ＳＴＡＲ ＧＲＡＮＤ ＱＵＥＥＮＤＯＭ ２０２６】を観戦するため、夫とプロゴルファーの古賀エイミーちゃんと横浜アリーナへ」と書き始め、「この日はフワちゃんも安納サオリさんとスペシャルシングルマッチ３０分１本勝負が」とお昨年１２月にスターダムで再デビューしたフワちゃんの試合にも触れた。「安納さんすごくクールでかっこ良くて大ファンに 前半はフワちゃん苦しい展開でしたが...後半、気を失ったかと思うようなところから挽回し、ムーンサルトプレスなどを披露。最後は師匠・葉月直伝の『葉・月ストラル』で、安納さんから大金星を挙げ、涙のシングル初勝利を飾りました！」と試合展開を記したアンミカ。「私もエイミーもプロレスの世界に感動しすぎて涙が止まらず、フワちゃんのタオルで顔を拭きまくってしまった」とつづり、涙ぐむ姿やフワちゃんとの２ショットなどをアップした。

最後に「観戦後、フワちゃんの姿は首も顔ももちろんアザだらけ、手も負傷していて、プロレスの厳しさ、真摯さ、好きなことに打ち込むパワーを感じて、また涙。。様々な個性の、カッコ良い選手たちに出会い、もっと観戦する機会を増やしたいと感じました」と締めくくった。

この投稿には「お二人が仲良いのが嬉しい」「愛がいっぱい」「迫力ありますね」「２人とも大好き」「タオル！！最高グッズを手に入れている！！」などの声が寄せられている。