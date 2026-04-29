巨人が今季２度目の２ケタ失点で広島に大敗した。先発・則本昂大投手が５回までに１２安打６失点と試合を作れなかった。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏がその投球内容を分析した。＊＊＊＊＊則本は試合の作り方を知っている。だから、「５回は大事なイニング」と覚悟を持って臨んだと思う。その証拠に、先頭・秋山に対して躍動感が増したように見えた。ギアを上げたということだ。勝負所と読んでチームにリズムを作り