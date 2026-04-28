超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelの9組が一丸となって、勢力を増しているEBiDAN(エビダン)。その新グループオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」が、4月9日より「DAN! DAN! EBiDAN!」(テレ東)にて放送される。HOMINISでは、そんなオーディションに密着取材。第一次審査の様子を紹介する。 ©︎テレビ東京今回のオーディションの総合プロデュ