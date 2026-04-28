超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelの9組が一丸となって、勢力を増しているEBiDAN(エビダン)。

その新グループオーディション「EBiDAN THE AUDITION 2026」が、4月9日より「DAN! DAN! EBiDAN!」(テレ東)にて放送される。

HOMINISでは、そんなオーディションに密着取材。第一次審査の様子を紹介する。

©︎テレビ東京

今回のオーディションの総合プロデューサーは、DISH//の『猫』や、超特急の楽曲などをプロデュースしている新井弘毅。新井は、今回のオーディションの意気込みを問われ「元々小さいところからやってきて、手探りで闇雲にやってきたEBiDANの原点回帰」と述べる。さらに「ただデビューをさせるのではなく、その子たちの人生を考えなきゃいけない。生きる上での道筋を立てられたら」ともコメント。

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そして、一般応募を含む書類審査の中から選ばれた29人の候補生たちを集めた一次審査が開催された。

今回の一次審査には、トップクラスのアーティストや俳優などのボイスレッスンを担当するほか、昨今は『PRODUCE101 JAPAN』(season1＆2)のボーカル部門トレーナーなどマルチに活動を続けている菅井秀憲、そしてキャッチーでハッピーな世界観の振り付けで人気を集め、数々のアーティストの振り付けを手がける3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズが審査員として参加。候補者が入場する以前から緊張感漂う中、オーディションはついに幕を開けた。

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候補者たちはA〜Fのグループに分かれ、それぞれが選択したEBiDAN楽曲での歌唱、そしてダンス、さらには共通の課題として超特急の『Call My Name』をグループ全員で一斉に踊り、最後は質疑応答に答えるという審査が行なわれた。

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まず披露したAグループのパフォーマンスが終わった後で、パワーパフボーイズのAOは「誰とは言わないけど、ステージが見える子と練習したのを見ているだけという子がいた」と厳しく指摘。また、菅井はCグループの候補者たちに対して、音を使用して今の気持ちを表現してみてとリクエストする一幕も。候補者の1人、堀蒼寿は「今ちゃんと音を出せているか不安です」と正直に音で表現。これには菅井も驚き、そして答えるように「ちゃんと出せていますブラボー」と同じように返歌するというやりとりが見られた。

堀蒼寿 ©︎テレビ東京

またDグループに関しては、なかなか歌が上手く歌えず悔し涙を流してしまう候補生・佐藤蓮音も。彼に対してパワーパフボーイズAOは「自分の個性として(ストリートのような独特なノリを)大切にしてほしい」と、菅井は「職業にするよりも人生そのものにして！」とエールを送るというシーンが見受けられる。

佐藤蓮音 ©︎テレビ東京

このように候補生も審査員の本気でぶつかり合った一次審査は終了。29人の候補生のパフォーマンスを見た後で、審査員たちによるディスカッションが1時間行われ、約半数の候補生が次なるステージへと進むことになった。気になる通過者は公式サイトで公開されているのでチェックしてほしい。

果たして、誰が選ばれ、EBiDANの新グループとなっていくのか。そして、今、波に乗っているEBiDANの中に生まれる新グループとは、いったいどんなコンセプトのグループになるのか。今から楽しみだ。

文＝於ありさ

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放送情報

「DAN! DAN! EBiDAN!」

放送日時：2026年4月9日(金)より毎週(金)1:00〜放送中

チャンネル：テレビ東京ほか

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