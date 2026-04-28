鹿児島市のアミュプラザ鹿児島のアミュ広場で、28日から「フェニックスビアフェスタ」が始まりました。「そば茶屋吹上庵」や「左膳」などを運営するフェニックスグループが開催していて、鹿児島のソウルフード、吹上庵の卵焼きに、ステーキやお寿司など５つの専門店の料理が40種類以上楽しめます。さらに、国内ビールやクラフトビール、鹿児島の地ビールなど20種類以上がそろいます。「