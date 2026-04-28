市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。北國新聞・野口 強 論説委員：大型連休真っただ中の方もいると思いますが、物価高で遠出を控える傾向もあって、中には家にこもってSNSに没入なんていう人もいるかもしれません。 野口さん：実は、この連休をはさんで5月12日までは「こどもの読書週間」です。読書は頭のウオーキングとも言