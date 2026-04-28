脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「華さんの近況報告」として、今回はアプローチの練習を黙々と繰り返す姿を動画で投稿した。【動画】もはやアプローチに死角なし!? ひたすらに練習を繰り返す脇元華「どんな傾斜もドンと来い！ってくらい、今日はアプローチだけに向き合って練習してます」と公開した動画。最初は屋外でお弁当を食べるシーンからスタートしたが、そのあとはグリーン周りの様々なライ、様々な傾斜か