ツアー復帰を目指す脇元華がひたすらアプローチの練習「どんな傾斜もドンと来い！」
脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「華さんの近況報告」として、今回はアプローチの練習を黙々と繰り返す姿を動画で投稿した。
【動画】もはやアプローチに死角なし!? ひたすらに練習を繰り返す脇元華
「どんな傾斜もドンと来い！ってくらい、今日はアプローチだけに向き合って練習してます」と公開した動画。最初は屋外でお弁当を食べるシーンからスタートしたが、そのあとはグリーン周りの様々なライ、様々な傾斜から、ピッチエンドランやロブショットなど打ち方を変えて、ひたすらアプローチに取り込んでいた。昨シーズンは腰痛に悩まされてきた脇元だったが、最終盤の「伊藤園レディス」でプロ入り8年目にして悲願の初優勝を飾っている。それでも年末には椎間板ヘルニアの手術を受けた事をSNSで明かした。今年のオフシーズンにはプロ野球選手の自主トレに参加するなど、順調な回復ぶりも見せていたのだが、開幕直前にトーナメント特別保障制度の適用を申請。練習は再開しているものの、未だにツアー復帰は叶っていない状況だ。スタッフは「焦らず、でも着々と」「応援してくれる皆さんに、早く最高のプレーを届けたいですね」と記し、脇元のツアー復帰を支える姿勢を見せていた。投稿を見たファンからは「それいけ!! 華ちゃん」「復帰戦、絶対観戦行きますっ」「復帰したら勝っちゃいましょうね！」「これで、チップインも充分、計算に入れられますね」など暖かい声援が数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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