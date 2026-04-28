アイドルの推し活を通じて知り合った仲間4人が、高額な酒を盗んだ疑いで逮捕されました。飯塚晃生容疑者（23）ら4人は1月、東京・千代田区のコンビニで、シャンパンとウイスキー2万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、4人は女性アイドルグループのファンクラブを通じて知り合った仲間で、都内で開かれたライブの後に犯行に及んでいました。飯塚容疑者が服の中に隠して商品を盗み、3人は見張りや買い物をして