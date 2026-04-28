『名探偵津田』“セクシーな幽霊”矢埜愛茉、セクシー女優引退を発表「怒涛で濃密な2年半でした」
元グラビアアイドルでセクシー女優の矢埜愛茉（30）が28日、自身のXを更新。セクシー女優引退を発表した。
【写真】白のトップスですがすがしい笑顔…セクシー女優引退を発表した矢埜愛茉の近影
矢埜は近影とともに文書を投稿。「本日、マドンナ3作品目の発表がありました通り、矢埜愛茉はAV女優を引退いたします」と報告した。
その後、デビューからの“怒涛で濃密な2年半”を振り返り、周囲の人々へ感謝。「レーベルが変わったばかりではありますが、今年30歳を迎え、これからの人生を考えたときに、新しいフェーズに進みたいという想いが強くなりました」とその決意に至る経緯を説明し、「これからの30代は、これまでの経験を活かしながら、ずっと好きだったカメラのお仕事や、またお芝居にも挑戦していきたいと思っています」と意気込んだ。
そして最後に「AV女優・矢埜愛茉としては一区切りとなりますが、活動自体はこれからも続けていきます。今後とも、矢埜愛茉の応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
■報告全文
本日、マドンナ3作品目の発表がありました通り、矢埜愛茉はAV女優を引退いたします。
デビューから約2年半。これまで経験したことのない、たくさんのことに挑戦させていただきました。この世界に入った理由の一つである「お仕事の幅を広げ、やりたいことを叶えたい」という想い。
この2年半で本当に多くの夢を叶えることができました。やりたかったラジオのお仕事、ご一緒したかった方とのお仕事、海外での活動、さまざまなメディア出演。
そして、大好きだった番組に出演できたことも、あの時一歩踏み出していなければ叶わなかったと思います。
作品を通しても多くの経験をさせていただき、苦手だと思っていたことも、作品を重ねるごとに「表現することの楽しさ」に変わっていきました。
心を込めて作り上げた作品を、皆さんに観ていただけることが本当に嬉しかったです。これまでお世話になったメーカーの皆様、スタッフの皆様、関わってくださったすべての方に、心から感謝しております。
そして何より、さまざまな形で矢埜愛茉を知ってくださり、応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。怒涛で濃密な2年半でした。
レーベルが変わったばかりではありますが、今年30歳を迎え、これからの人生を考えたときに、新しいフェーズに進みたいという想いが強くなりました。これからの30代は、これまでの経験を活かしながら、ずっと好きだったカメラのお仕事や、またお芝居にも挑戦していきたいと思っています。
AV女優・矢埜愛茉としては一区切りとなりますが、活動自体はこれからも続けていきます。今後とも、矢埜愛茉の応援をよろしくお願いいたします。
2026年4月28日 矢埜愛茉
【写真】白のトップスですがすがしい笑顔…セクシー女優引退を発表した矢埜愛茉の近影
矢埜は近影とともに文書を投稿。「本日、マドンナ3作品目の発表がありました通り、矢埜愛茉はAV女優を引退いたします」と報告した。
その後、デビューからの“怒涛で濃密な2年半”を振り返り、周囲の人々へ感謝。「レーベルが変わったばかりではありますが、今年30歳を迎え、これからの人生を考えたときに、新しいフェーズに進みたいという想いが強くなりました」とその決意に至る経緯を説明し、「これからの30代は、これまでの経験を活かしながら、ずっと好きだったカメラのお仕事や、またお芝居にも挑戦していきたいと思っています」と意気込んだ。
■報告全文
本日、マドンナ3作品目の発表がありました通り、矢埜愛茉はAV女優を引退いたします。
デビューから約2年半。これまで経験したことのない、たくさんのことに挑戦させていただきました。この世界に入った理由の一つである「お仕事の幅を広げ、やりたいことを叶えたい」という想い。
この2年半で本当に多くの夢を叶えることができました。やりたかったラジオのお仕事、ご一緒したかった方とのお仕事、海外での活動、さまざまなメディア出演。
そして、大好きだった番組に出演できたことも、あの時一歩踏み出していなければ叶わなかったと思います。
作品を通しても多くの経験をさせていただき、苦手だと思っていたことも、作品を重ねるごとに「表現することの楽しさ」に変わっていきました。
心を込めて作り上げた作品を、皆さんに観ていただけることが本当に嬉しかったです。これまでお世話になったメーカーの皆様、スタッフの皆様、関わってくださったすべての方に、心から感謝しております。
そして何より、さまざまな形で矢埜愛茉を知ってくださり、応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。怒涛で濃密な2年半でした。
レーベルが変わったばかりではありますが、今年30歳を迎え、これからの人生を考えたときに、新しいフェーズに進みたいという想いが強くなりました。これからの30代は、これまでの経験を活かしながら、ずっと好きだったカメラのお仕事や、またお芝居にも挑戦していきたいと思っています。
AV女優・矢埜愛茉としては一区切りとなりますが、活動自体はこれからも続けていきます。今後とも、矢埜愛茉の応援をよろしくお願いいたします。
2026年4月28日 矢埜愛茉