4月27日（日本時間）に開幕したNPT＝核拡散防止条約の再検討会議について、これまで特派員としてNPT再検討会議を取材した経験がある長島清隆解説委員が解説します。■【合意文書の採択について】今回も見通しは非常に厳しいです。NPT再検討会議での合意文書は、191の国と地域が「全会一致」での採択が原則で、1か国でも反対すれば採択できません。それに対して国際環境はまさに逆風が吹いています。【逆風】・ロシアのウクライ