牧は21試合で打率.333、出塁率.42425日のプロ野球公示で、DeNAは牧秀悟内野手の登録を抹消した。前日の巨人戦で右足を負傷して途中交代。相川亮二監督は試合後、牧の症状について「厳しいと思います」と語っていた。牧は3回2死、三塁前へ詰まったゴロを放った。弱い当たりで三塁の坂本は捕球のみで送球しなかったが、牧は全力疾走。その後、一塁手前で減速し、ベースを駆け抜けた後に苦悶の表情を浮かべていた。自力で歩いてベ