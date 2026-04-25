ハスキーさんと3歳の女の子が『フセ』の特訓中！うまく言えなくて『くちぇ！』と指示すると…？その後のわんこの行動とふたりの優しい世界が話題を呼び、投稿は107万回再生を突破。「文句ｗｗ」「これ可愛すぎるだろ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『くちぇ！』3歳の女の子が大型犬に『フセ』を指示した結果→うまく言えずに…平和すぎるやり取り】 『フセ』が言えない！『くちぇ！』と指示