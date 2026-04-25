ハスキーさんと3歳の女の子が『フセ』の特訓中！うまく言えなくて『くちぇ！』と指示すると…？その後のわんこの行動とふたりの優しい世界が話題を呼び、投稿は107万回再生を突破。「文句ｗｗ」「これ可愛すぎるだろ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『くちぇ！』3歳の女の子が大型犬に『フセ』を指示した結果→うまく言えずに…平和すぎるやり取り】

『フセ』が言えない！『くちぇ！』と指示されたわんこは…？

TikTokアカウント「bull20251218」に投稿されたのは、生後4か月のシベリアンハスキーの男の子「ブル」君と、投稿者さんの3歳の娘さんとの平和な日常。この日、ふたりはトレーニングの真っ最中。

娘さんが『おちゅわり！』と指示すると目の前でちゃんと座るブル君。娘さんから視線を外さずに次のコマンドを待っているようにも思えます。期待に応えるように続いて『くちぇ！』と大きな声で指示した娘さんですが…！？

『フセ』だと分からず戸惑っていると、2回目の『くちぇ！』が飛び出しました。するとブル君、意味をちゃんと理解しその場でフセをしたのだとか。

平和すぎるやり取りにほっこり♡

『フセ』がうまく言えなくて『くちぇ』になってしまう娘さんも微笑ましいですが、きちんと指示に従うブル君もとってもお利口さんです。3歳の娘さんと4か月のブル君…小さなふたりですが、信頼関係はばっちりのようです。

その後の『くちぇ！』には、「分かってるよ～！」とばかりにアゥン！と文句を言ってフセをする場面も。可愛いふたりのやり取りには見ていたママも思わず笑ってしまったそうです。人生1周目同士の平和な姿は、多くの人にほっこり癒しを届けたのでした。

この投稿には「わんこ戸惑ってて可愛い♡」「くちぇがｗｗ」「なにこの幸せ…」といったコメントが寄せられています。ふたりの姿にニンマリした人が多かったようですね。

感情大爆発♪激しいお出迎え

生後4か月らしい天真爛漫なブル君の姿もご紹介！この日、出かけていたママが帰ってくると、激しいアタックでお出迎え…！『も～どこ行ってたの！！』と感情大爆発な姿は可愛らしいですが、生後4か月とはいえ中型犬並みの大きさのブル君が繰り出すタックルに、もみくちゃにされてしまったそう。

顔面パンチに髪の毛もぐちゃぐちゃ…それでも愛犬からの「おかえり」は何にも代えがたい幸せな時間ですよね。成犬になったらもう立ちあがれない…と思いながら、ブル君の愛に応えるべく日々筋トレに励むママなのでした♡

ブル君の成長記録は、TikTokアカウント「bull20251218」に紹介されています。ぜひ見守り、癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bull20251218」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております