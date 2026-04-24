◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人が23日、相模原市内のM・Tジムで井上尚弥戦に向けた練習を公開し、伸びのある左ストレートなどを披露した。超異例の5人体制で視察した井上陣営の前では宝刀の「左フック」を一度も見せないしたたかさも発揮。20日に練習を公開した相手陣営