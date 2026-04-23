メディカルドック監修医が認知症の予防法などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「認知症のテスト」はどんなことをするかご存知ですか？セルフチェックリストも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：秋谷 進（東京西徳洲会病院小児医療センター） 1999年、金沢医科大学卒業。金沢医科大学研修医を経て2001年国立小児病院（現・国立成育医療研究センタ&#