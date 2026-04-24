滋賀県大津市のアパートの駐車場で、アフリカ原産の外来種「サバンナオオトカゲ」が見つかりました。4月24日午後4時すぎ、滋賀県警大津北署にサバンナオオトカゲが、拾得物として届け出られました。 【写真を見る】【速報】滋賀・大津市のアパート駐車場に「サバンナオオトカゲ」滋賀県警が所有者捜す このサバンナオオトカゲは、きのう23日の正午ごろに、大津市今堅田2丁目のアパートの駐車場にいたのを