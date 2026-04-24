前の飼い主から殴る蹴るの暴力を受けた末に捨てられた柴犬さん。人間不信になったわんこをお迎えした飼い主さんが愛情を注ぎ続けると……。2年後の現在、嘘のような表情の変化がTikTokに投稿されると、「顔が物語ってますね」「顔つきがすごい笑顔になってる」といった祝福の声が殺到しました！ 【動画：『また殴られるかも』人間を信じられなくなった保護犬→2年以上、愛情を与え続けた結果…嘘のような『現在の表情』】 暴