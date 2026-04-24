SNS「Threads（スレッズ）」に投稿された家族の日常の一コマ。投稿主が意外な人物だと注目を集めています。【写真】「大女優にびっくり」注目を集める1枚「銀座でも行こうか、と言うことに。父と娘が私の前を行く。なんか微笑ましいパパが靴を買ってくれました良かったね」（投稿から引用）1枚目の写真には、ジャケット姿の白髪の紳士と、若い女性が仲良く歩く後ろ姿が。仲むつまじい様子にほほ笑んだネットユーザーは、