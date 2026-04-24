〈指導者は突然子供の胸ぐらを掴みあげ体が宙に浮く程持ち上げ壁に押し付けました。その瞬間息子は恐怖で失禁してしまいました〉〈柔術の指導なら普通の事ですか？〉──ブラジリアン柔術の体験に参加した5才のAくんを息子に持つ母親が、Threads（スレッズ）で問題提起した動画が拡散された。【写真を見る】男性の指導者が突如近寄り、5歳児の胸ぐらを掴んだ瞬間母親によると、Aくんは幼稚園に通えなくなってしまっているという