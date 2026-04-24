ポケモン社は24日、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこあポケモン』にて、声優花江夏樹が、小野賢章、斉藤壮馬、江口拓也のために制作したクラウド島を、4月25日19時より公開することを発表した。さらに花江が部屋づくりを行い、4人が賑やかに島を散策する様子を収めた特別動画がYouTubeチャンネル「花江夏樹」にて公開することを発表した。【動画】花江夏樹が制作した『ぽこあポケモンクラウド島■花江が小野・斉藤・江口のこ