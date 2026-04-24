4月23日、映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアに出席した女優の長谷川京子（47）。この日、長谷川が着こなしていたのは藤色のロングドレス。後ろの裾は引きずるぐらい長いが、左足は太もも部分から生足がのぞく大胆なカットが施されている。何より、ボディラインがくっきりと分かるデザインが特徴的だ。司会者にファッションのポイントを聞かれた長谷川は、「スタイリストさんに何着か用意していただいた中から、普段あま