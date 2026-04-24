24日朝、福山市の木材乾燥所で大型トラックの運転手の男性が木製板の下敷きになって死亡しました。事故があったのは、福山市加茂町の木材乾燥所です。警察と消防によると午前10時ごろ、大阪府和泉市の運送会社に勤務する中田航太さん（32）が、木製板のブロックの下敷きになりました。中田さんは意識不明の重体で、福山市内の病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。中田さんはトラックの運転手として