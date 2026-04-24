バンダイスピリッツは、『仮面ライダーアギト』より「S.H.Figuarts 津上翔一」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月24日16時より予約を受け付ける。2027年1月発送予定。2027年1月発送予定「S.H.Figuarts 津上翔一」(11,000円)「S.H.Figuarts 津上翔一」は、『仮面ライダーアギト』より、既に仮面ライダーである男＝「仮面ライダーアギト」に変身する青年「津上翔一」をS.H.Fi