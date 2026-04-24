令和8年度から、社会保険料の項目に「子ども・子育て支援金」が加わりました。こども家庭庁から平均月額の目安は公開されているものの、給与明細などを見た際、想定よりも多く引かれていると感じる人もいるかもしれません。 今回は、子ども・子育て支援金の目的や給料から引かれる金額の求め方などについてご紹介します。 子ども・子育て支援金制度は何のために支払う？ 子ども・子育て支援金制度は、名前の通り