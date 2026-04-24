三菱自動車工業（以下、三菱自動車）は2026年4月16日、オールラウンドミニバン「デリカD:5」の2025年度国内販売台数が2万6379台（日本自動車販売協会連合会調べ、以下同）となり、2007年1月の発売以降、過去最高の販売台数を記録したと発表した。 【画像】三菱自動車と言えば「デリカ」。歴代モデルを写真で見る これは、これまで最多だった2007年度の販売台数を上まわる数値であるという。2007年4月～2008年3月