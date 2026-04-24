俳優・金子賢が、思わぬ“古着論争”に巻き込まれている。「金子さんは3月28日・29日にパシフィコ横浜で開催された日本最大級のヴィンテージイベント『VCM VINTAGE MARKET』に足を運び、総額300万円を投じてアイテムを購入。その後、4月8日に公開したYouTube動画で戦利品を披露しました」（芸能記者）そこでは赤ちゃんの顔がプリントされた約7万円の長袖、本人いわく“玄人はめっちゃうなる”という35万円のデザインTシャツ、