米グーグルは、不適切な口コミが問題視されているインターネット上の地図サービス「グーグルマップ」について、自社の生成ＡＩ（人工知能）「ジェミニ」などを用いて不正検知のシステムを強化すると発表した。誹謗（ひぼう）中傷やプライバシー侵害などを含む口コミを迅速に特定し、抑止を図る。例えば、レストランや病院などの特定の施設に関して不適切な口コミが急増した場合、問題の投稿を特定して速やかに削除し、新たな投