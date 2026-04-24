21日の北海道・釧路市で、下校中の男の子が遭遇した恐怖体験。不審な男が近づいてきたといいます。そして、「おかえり！」と声をかけてきました。確かに帰り道ではありましたが、男の子は男が顔見知りではなかったことから警戒。無視していると、男は突然「ただいまはないのか！」と態度を一変させました。まるで“逆ギレ”したように叱りつけてきたというのです。さらに、男は「こっちにおいで」と声をかけました。不審な男は年齢