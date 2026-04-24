北海道旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。これまでに焼却炉から遺体は確認されておらず、警察は遺体が燃やされた可能性も視野に捜査しています。（佐野カメラマン）「午後１時半すぎです。旭山動物園で現場検証が始まります」妻の遺体を遺棄したとして、任意の事情聴取を受けているのは、旭川市の職員で旭山動物園に勤務する３０代の男性職員です。捜査関