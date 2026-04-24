「私、ADHDだから」と明言する人が増えている。なぜなのか。米国小児科専門医の松浦有佑氏は「日本は文化的にADHD等の発達障害が発見されやすく、その理解も進みつつある。しかしいまだに発達障害を受け入れにくい地域も存在する」という――。※本稿は、松浦有佑『発達障害を正しく知る』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kieferpix※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kieferpix■全く根拠の