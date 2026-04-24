「日本最高峰の頭脳が集まる東大で、最も難しいのは『自分を発見すること』だ」――そんな常識を覆すような事実を語る人物がいる。開成中学から東京大学理科三類（医学部医学科）へ、最低点から50点以上の余裕をもって現役合格を果たした、さぐさぐ氏だ。受験生時代にはアジア太平洋数学オリンピック銅賞、東大数学本番六完、開成高校内実力模試で英語・国語・化学同時学年一位など、全分野において最強レベルの成績を誇る“万