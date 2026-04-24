お笑いタレントの大竹まことが２４日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。高市早苗首相が漏らした?本音?についてコメントした。番組では、２３日に共同通信が配信した記事を紹介。それによると、高市首相は、甘利明元自民党幹事長と官邸で面会し「睡眠をもうちょっと取りたい」と本音を漏らした。住居の公邸での暮らしに「食事が大変」とも語ったという。高市首相は７日の参院予算委員会で、公邸生活に関し「